POL-OG: Offenburg/Zunsweier - Rechts vor Links missachtet

Offenburg/Zunsweier (ots) - Auf der Anton-Scherer-Straße fahrend missachtete am Dienstag gegen 11.30 Uhr eine 86-jährige VW-Fahrerin an der Kreuzung "Litzelbach" die Vorfahrtsregel "Rechts vor Links" und prallte deshalb in der Folge mit einem Pkw Mercedes-Benz einer 50-jährigen Autofahrerin zusammen. Die beiden Fahrerinnen blieben beim Unfall unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von zirka 6.000 Euro, diese waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

/ke

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell