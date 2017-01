POL-OG: Offenburg - Einbruch in Geschäft

Offenburg (ots) - In ein Verkaufsgeschäft in der Heinrich-Hertz-Straße wurde zwischen Montagabend 19.45 Uhr und Dienstagvormittag 09.00 Uhr eingebrochen. Die Täter waren über ein Fenster in benachbarte Firmenräume eingestiegen. Von dort gelangte man in einen Lagerraum des daneben befindlichen Verkaufsgeschäftes wo ein verschlossenes Behältnis gewaltsam geöffnet wurde. Daraus wurden dort gelagerte Smartphones in noch unbekannter Stückzahl und Schadenshöhe gestohlen. Aus den Firmenräumen ließen die Täter zudem aus einem Kasseneinsatz das Bargeld mitgehen. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise an die Rufnummer 0781/21-2200.

/ke

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell