POL-OG: Lahr - Brand bei Autohandel

Lahr (ots) - Am Dienstag gegen 11.50 Uhr wurde ein Brand bei einem Autohandel in der Günther-Hartmann-Straße gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass vor einer Werkstatthalle mehrere Fahrzeuge in Brand geraten waren. Von der verständigten Feuerwehr konnte das Feuer nach etwa einer Stunde gelöscht werden. Davon betroffen sind nach derzeitigem Kenntnistand der Polizei vier Fahrzeuge und die Halle. Der Sachschaden wird vorläufig auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen hatte ein Mitarbeiter aus einem Fahrzeug Benzin abgelassen und dabei vermutlich eine Zigarette geraucht. Dabei dürfte sich das Benzin entzündet und in der Folge das Feuer verursacht haben. Der Mitarbeiter musste mit Brandverletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Autohandel waren Anfang Oktober 2016 vermutlich durch Brandstiftung insgesamt 18 Gebrauchtwagen beschädigt worden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell