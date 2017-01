POL-OG: Kehl - Nach Unfall geflüchtet, Zeugenaufruf

Kehl (ots) - Kehl - Nach Unfall geflüchtet, Zeugenaufruf

Auf der Suche nach Zeugen sind die Beamten des Verkehrskommissariats Offenburg. Gegen 15.40 Uhr ereignete sich am Montag in der Römerstraße Höhe Hausnummer 45 eine Unfallflucht. Auf seiner Fahrt von Kehl kommend in Richtung Goldscheuer kam ein Mercedes-Fahrer in den Gegenverkehr und touchierte bei der Vorbeifahrt einen VW Passat. Nach dem Streifvorgang setzte der Mercedes A-Klasse Lenker seine Fahrt unbeirrt fort ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro zu kümmern. An dem Unfallfahrzeug dürften Kennzeichen mit OG-Zulassung angebracht gewesen sein. Wer hat den Unfall beobachtet und kann hierzu Angaben machen? Gesucht wird der Fahrer eines dunkel-goldfarbenen, metallic lackierten Mercedes. Der Gesuchte soll zum Unfallzeitpunkt einen Hut getragen haben. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 0781 21-5200 entgegen.

/nj

