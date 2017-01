POL-OG: Hohberg/Niederschopfheim - Polizeiposten sucht Zeugen

Hohberg/Niederschopfheim (ots) - Der Polizeiposten in Hohberg führt Ermittlungen nach einem Fahrmanöver in der Alten Landstraße am Montag den 19. Dezember 2016, gegen 15.00 Uhr. Dort soll die Fahrerin eines Linienbusses in engem Abstand einen Jugendlichen mit seinem Roller überholt haben. In der Folge soll es an zwei Haltestellen zu verbalen Auseinandersetzungen und beleidigenden Gesten und sogar zu einer Bedrohung zwischen den beiden Beteiligten gekommen sein. Zu dem Vorfall hofft die Polizei nun auf Zeugenhinweise an die Rufnummer 07808/9148-0.

/ke

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell