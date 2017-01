POL-OG: Bühlertal - Ölunfall

Bühlertal (ots) - Bei der Anlieferung von Heizöl bei einem Anwesen in der Hauptstraße sind am Dienstag gegen 09.30 Uhr aus einem defekten Schlauch während des Pumpvorganges unbemerkt etwa 1000 bis 1500 Liter Öl ausgelaufen. Das Öl lief über die Straße in die Kanalisation und in den etwa 50 Meter entfernte Bachlauf der Bühlot. Von den Wehrkräften (25 bis 30 Mann) wurden auf der Bühlot insgesamt fünf Sperren eingerichtet. Das zuständige Klärwerk wurde informiert. Ein Vertreter der Gemeinde und der zuständigen Umweltbehörde waren vor Ort. Ob und in welchem Umfang der Unfall weitere Auswirkungen nach sich zieht, kann derzeit noch nicht abgesehen werden. Die Beamten des Fachbereichs Gewerbe/Umwelt bei der Polizei führen die entsprechenden Ermittlungen.

/ke

