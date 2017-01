POL-OG: Kehl - Radfahrer verletzt

Kehl (ots) - Ein 48-jähriger Autofahrer war am Dienstag gegen 06.45 Uhr mit seinem Pkw VW in der Hafenstraße in westlicher Richtung unterwegs. An der östlichen Zufahrt beim Kreisverkehr Carl-Benz-Straße übersah er offensichtlich einen 54-jährigen Radfahrer, der den Kreisverkehr in nördlicher Richtung befuhr. Der Biker wurde vom Pkw erfasst, auf die Fahrbahn geschleudert und verletzt. Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Radler vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

