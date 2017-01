POL-OG: Bühl - Unfall nach Rotlichtverstoß

Bühl (ots) - Ein 23-jähriger VW-Fahrer stand am Dienstag gegen 08.15 Uhr bei Rotlicht an der Ampelanlage Rheinstraße/Industriestraße auf der Geradeauspur in Richtung Vimbuch. Als dann die Ampel für die Rechtsabbieger Grün zeigte war der Autofahrer vermutlich der irrigen Annahme, dass auch er Grünlicht hatte und fuhr los. In der Folge kam es zur Kollision mit einem Pkw Ford, dessen Fahrer auf der Industriestraße stadtauswärts unterwegs war. Die Beamten notierten einen Blechschaden von etwa 2.000 Euro.

