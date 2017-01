POL-OG: Meldungen aus den Bereichen Offenburg/Kinzigtal

Offenburg (ots) - Offenburg - Auf Schneematsch gerutscht

Ein Klein-Lkw wollte am Montag gegen 14.30 Uhr von der Friedrichstraße in die Augustastraße abbiegen, als ihm auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn das Fahrzeugheck ausbrach und er leicht gegen ein geparktes Fahrzeug prallte. Am geparkten BMW entstand Schaden von 800 Euro. Die Polizeibeamten stellten bei der Überprüfung des Transporters fest, dass an der Bereifung die erforderliche Kennzeichnung für diese Wetterverhältnisse fehlte. Eine Anzeige an die Stadt Offenburg wird folgen.

Offenburg - Vorfahrt missachtet

Bei der Einfahrt von der Römerstraße in den Kreisverkehr Otto-Hahn-Straße kam es am Montag gegen 15.40 Uhr zur Kollision zwischen zwei Autofahrern. Ein VW-Fahrer prallte beim Einfahren gegen eine Toyota-Fahrerin, die bereits bevorrechtigt im Kreisverkehr unterwegs war. Die 62-jährige Frau wurde bei dem Zusammenstoß auf der rechten Fahrzeugseite erfasst und kam auf der Grünfläche in der Mitte des Kreisverkehrs zum Stehen. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

Offenburg - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am Dienstag gegen Mitternacht wurde ein Autofahrer in der Heinrich-Hertz-Straße kontrolliert. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass dem Mann die Fahrerlaubnis bereits entzogen worden war und ein Fahrverbot bestand. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, das Fahrzeug blieb stehen.

Gutach - Unfall im Gegenverkehr

Aus Unachtsamkeit kam am Montag gegen 15.45 Uhr eine 21-jährige Autofahrerin auf der B33 zwischen Hausach und Hornberg von ihrer Fahrspur ab, geriet leicht in den Gegenverkehr und streifte dort einen entgegenkommenden Audi. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Wolfach - Gegen Strommast geprallt

Mit nicht an die Wetterverhältnisse angepasster Geschwindigkeit war eine Autofahrerin am Montag gegen 15.45 Uhr in Wolfach in der Talstraße unterwegs. Die Frau kam mit ihrem Wagen ins Schleudern und prallte gegen einen Strommast der rechts neben der Fahrbahn stand. Die Feuerwehr Wolfach und der Stromversorger kümmerten sich um den beschädigten Masten, die Abschleppfirma um das verunfallte Fahrzeug der Frau. Der Schaden beläuft sich auf etwa 6.500 Euro.

/ks

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell