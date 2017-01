POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Kehl, Achern und Renchtal

Offenburg (ots) - Kehl - Parkplatzrempler

Blechschaden in Höhe von 2.000 Euro war die Unfallbilanz am Montagmittag gegen 15.20 Uhr auf einem Parkplatz eines Discounters in der Boschstraße. Beim Rangieren übersah eine Fiat-Fahrerin einen Renault und stieß mit diesem zusammen. Die beiden Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

Kehl - Fehlende Versicherung

Ohne gültigen Versicherungsschutz für seinen VW nahm am Dienstagmorgen gegen 1.30 Uhr ein französischer Staatsbürger am Straßenverkehr teil. Bei der Kontrolle in der Straßburger Straße konnte er keinen Versicherungsschein vorweisen. Ihm wurde durch Beamte des Reviers Kehl die Weiterfahrt untersagt. In den nächsten Tagen erhält er nun Post von der Staatsanwaltschaft Offenburg.

Kappelrodeck, Waldulm - Zu schnell Auf schneebedeckter Fahrbahn war am Montagmittag kurz nach 13 Uhr eine Peugeot-Fahrerin auf der K5310 unterwegs. In Höhe eines Unternehmens für Baustoffindustrie kam die 33-Jährige mit ihrem Fahrzeug aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Straße ab und beschädigte hierbei zwei Schilder am Fahrbahnrand.

Oberkirch - Schneeglätte

Unfallursächlich dürfte die Schneeglätte gewesen sein, die am Montagmittag gegen 14.30 Uhr auf der Straße "Alm" vorhanden war. Dort rutschte ein Mercedes-Fahrer beim Rangieren gegen einen geparkten Lkw und verursachte einen Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Oppenau - Aufgefahren

Zu spät erkannte am Montag ein Hyundai-Fahrer, dass die vor ihm fahrende Ford-Fahrerin ihr Fahrzeug auf der L92 abbremste. Der 64-Jährige fuhr auf und verursachte einen Schaden in Höhe von 3.000 Euro. Zum Unfallzeitpunkt waren die beiden Verkehrsteilnehmer von Oppenau in Richtung Lierbach auf schneeglatter Fahrbahn talwärts unterwegs.

Seebach - Teurer Spaß

Kies und Schottersteine beschädigten einen geparkten Pkw am Montagabend gegen 22 Uhr auf einem Parkplatz an der Schwarzwaldhochstraße. Ein 22 Jahre alter BMW-Fahrer wollte sein fahrerisches Können unter Beweis stellen und drehte auf dem Gelände mehrere Drift-Runden. Hierbei wirbelte er neben Schnee auch Kies und Schotter auf und verursachten an dem geparkten Fahrzeug einen Lackschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Bad Peterstal-Griesbach - Verunfallt

Stationär im Klinikum aufgenommen wurde in der Nacht auf Dienstag eine Peugeot-Fahrerin nach einem Unfall auf der B28. Die Unfallverursacherin war talwärts unterwegs, als sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn kurz nach der Einmündung Hofacker ins Schleudern geriet. Der Pkw prallte gegen eine dortige Sandsteinmauer, die 33-Jährige wurde hierbei verletzt. Der Peugeot musste mit einem Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro in die Werkstatt gebracht werden.

/nj

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell