POL-OG: Meldungen aus den Bereichen Baden-Baden/Bühl

Offenburg (ots) - Baden-Baden - Fehler beim Rückwärtsfahren

Obwohl beide Autofahrer angaben sich entsprechend vergewissert zu haben, prallten sie am Montag gegen 16.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Möbelhause in der Straße "Im Rollfeld" beim rückwärts Ausparken aus gegenüberliegenden Parkplätzen mit dem Heck ihrer Fahrzeuge zusammen, was einen Blechschaden von rund 4.000 Euro zur Folge hatte.

Baden-Baden - Hilferufe

In der Nacht zum Dienstag wurden die Rettungsdienste gegen 01.50 Uhr verständigt, dass aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Eisenbahnstraße Hilferufe zu hören seien. Vor Ort konnte die Wohnung lokalisiert werden. Die Wehrkräfte verschafften sich über einen Balkon und anschließend über die Wohnungstür Zutritt. Dort konnte ein 93-jähriger Bewohner auf dem Boden liegend angetroffen werden, der sich bei einem Sturz verletzt hatte. Dieser wurde vom Rettungsdienst versorgt und dann zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht.

Baden-Baden - Bei Glätte zu schnell

Vom Reutweg kommend bog in der Nacht zum Dienstag gegen 00.50 Uhr ein 25-jähriger Mercedes-Fahrer in den Tiergartenweg ein. Auf der abschüssigen und schneeglatten Straße verlor der Autofahrer vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle und prallte mit dem Pkw gegen die Wand einer Garage eines Anwesens. Von dort wurde der Benz abgewiesen und prallte dann gegen mehrere Säulen beim Hauseingang. Beim Unfall entstand Sachschaden von insgesamt rund 10.000 Euro, der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Bühl - Randale gemeldet

In der Nacht zum Dienstag gegen 23.20 Uhr wurden der Polizei zwei Jugendliche gemeldet, die in der Benderstraße randalieren und sämtliche Mülltonnen auf die Straße stellen würden. Eine Polizeistreife fand kurz darauf die Durchfahrt der Benderstraße mit Mülltonnen blockiert vor. Nach Sachlage waren alle Tonnen sowie Kartonagen der Anwesen von den Randalierern auf die Straße verbracht worden. Leider konnten die "Übeltäter" vor Ort und in der Umgebung nicht mehr angetroffen werden. Die Hindernisse wurden von der Polizei beseitigt.

A5Baden-Baden/Bühl - Drogendelikte

Im Rahmen der Streifentätigkeit wurden von den Beamten der Autobahnpolizei am Montagnachmittag und in der Nacht zum Dienstag auf dem Abschnitt der A 5 zwischen Bühl und der Tank- und Rastanlage Baden-Baden fünf Fahrzeugführer kontrolliert, bei denen durchgeführte Tests mit positiven Ergebnissen die Verdachtsmomente eines akuten Drogeneinflusses bestätigten. In einem Fall wurde zudem bei einem Mitfahrer eine Kleinstmenge Marihuana aufgefunden und beschlagnahmt. Bei den Fahrern im Alter von 20 bis 25 Jahren wurden die notwendigen Maßnahmen veranlasst und die Weiterfahrt untersagt. Anzeigen folgen nach Abschluss der Ermittlungen.

/ke

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell