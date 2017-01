POL-OG: Meldungen aus den Bereichen Rastatt/Murgtal

Offenburg (ots) - Rastatt - Verursacher rasch ermittelt

Bei der Fahrt auf der Rauentaler Straße in Richtung Stadtmitte streifte am Montag gegen 16.40 Uhr ein 75-jähriger VW-Lenker einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Markengefährten und entfernte sich anschließend ohne sich um den entstanden Schaden von etwa 600 Euro zu kümmern unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet und die Polizei verständigt. Von dieser konnte der Unfallfahrer kurz darauf an der Wohnadresse angetroffen werden. Eine Anzeige folgt.

Rastatt - Fahrer unter Drogeneinfluss

Weil eine Streifenbesatzung der Polizei am Montag gegen 16.40 Uhr bei der Kontrolle eines 22-jährigen Audi-Fahrers in der Straße "Im Wöhr" Anzeichen für einen akuten Drogeneinfluss bemerkte, wurde vor Ort ein Test durchgeführt. Dieser belegte mit einem positiven Ergebnis den Verdacht. In der Folge wurde die Weiterfahrt untersagt und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Eine Anzeige wird erstattet.

Hügelsheim - Rauchmelder geben Alarm

Nachbarn wurden am Montag gegen 17.15 Uhr auf das Signal eines Rauchmelders in einer Wohnung in der Bannwaldstraße aufmerksam und verständigten die Einsatzkräfte. Vor Ort wurde festgestellt, dass man dort beim Verlassen der Wohnung einen Topf mit Essen auf dem Herd vergessen hatte. Dies führte in der Folge zu einer Rauchentwicklung und Auslösung des Alarms. Die Wehrkräfte lüfteten und die Räume waren wieder bewohnbar. Am Montagabend gegen 21.30 Uhr wurden wiederum Nachbarn auf eine Rauchentwicklung und den Alarm eines Melders in der Badener Straße aufmerksam. Dort hatte ein Bewohner ebenfalls einen Topf mit Essen auf dem Herd vergessen und war dann im Wohnzimmer eingeschlafen. Dieser wurde vom Rettungsdienst vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Außer einer umfangreichen Belüftung mussten keine weiteren Maßnahmen getroffen werden.

Gaggenau/Moosbronn - Von Fahrbahn abgekommen

Bei Schneeglätte auf der L 613 kam am Montag gegen 13.30 Uhr eine Ford-Fahrerin im Bereich der Einmündung der Kreisstraße 3706 nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort mit ihrem Pkw gegen ein Verkehrszeichen. Rund 1.500 Euro Blechschaden waren die Folge.

/ke

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell