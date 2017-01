POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Lahr

Offenburg (ots) - Lahr - Gasgeruch im Keller

Der Gasgeruch in einem Mehrfamilienhaus rief am Montag gegen 17.30 Uhr Polizei und Feuerwehr auf den Plan. Neben einer Polizeistreife und fünf Fahrzeugen der Lahrer Feuerwehr war auch ein Mitarbeiter des Gasbetreibers in der Friedensstraße. Die Rettungskräfte konnten schnell Entwarnung geben. Die defekte Kartusche eines Campingkochers verursachte den Gasgeruch im Keller des Anwesens. Nach Durchlüftung des Kellers und Beseitigung der Kartusche rückten die Einsatzkräfte wieder ab und die Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurück.

Lahr - Auf Verkehrsschild gerutscht

Auf schneebedeckter Fahrbahn rutschte am Montag ein Autofahrer gegen die Stange eines Straßen- und Verkehrsschildes. Der 24-Jährige wollte mit seinem Wagen gegen 19.30 Uhr von der Sulzbergstraße in die Straße 'Am Sonnenberg' abbiegen, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor, quer über die Fahrbahnbegrenzung rutschte und frontal gegen das Straßenschild prallte. Am Audi entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Lahr - Radfahrer leicht verletzt

Als eine Autofahrerin am Montag gegen 21.30 Uhr von der Eisenbahnstraße in die vorfahrtsberechtigte Freiburger Straße einfahren wollte, übersah sie auf dem Radweg einen Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der 42-jährige Radfahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde zur Überprüfung ins Klinikum nach Lahr eingeliefert. Der Schaden am Wagen der Frau wird auf etwa 1.000 Euro, die Reparatur am Mountainbikes auf zirka 200 Euro geschätzt.

