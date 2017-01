POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Offenburg

Offenburg (ots) - Offenburg - BAB A 5 Sattelzug gegen Mittelschutzwand geprallt

Aus unbekannter Ursache kam um 02:30 Uhr ein Sattelzug zwischen den Auobahnanschlussstellen Appenweier und Offenburg vom rechten Fahrstreifen ab, fuhr über alle Fahrstreifen nach links und prallte gegen die Mittelschutzwand. Hierbei wurde die Sattelzugmaschine stark beschädigt. Der Tank wurde aufgerissen und Diesel trat aus. Durch den Aufprall wurden etliche Fahrzeugteile abgerissen und auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Der Fahrer der Sattelzugmaschine blieb unverletzt. Es mussten zunächst in beide Fahrtrichtungen Fahrstreifen gesperrt werden. Die Nordfahrbahn konnte nach kurzer Zeit wieder freigegeben werden, nachdem die Fahrzeugteile entfernt worden waren. Auf der Südfahrbahn sind aktuell alle drei Fahrstreifen gesperrt, der Verkehr wird über die Standspur geleitet.. Die Feuerwehren Kehl und Appenweier waren zum Abbinden des auslaufenden Kraftstoffes an der Unfallstelle. Die Bergung des Sattelzuges, beladen mit Stückgut, ist im Gange, die Dauer der Bergung und Reinigung der Unfallstelle wird noch einige Stunden dauern. An dem Sattelzug entstand ein Schaden von 20.000 EUR.

/Him

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell