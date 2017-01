POL-OG: Oppenau, Allerheiligen - Überschlagen

Oppenau, Allerheiligen (ots) - Oppenau, Allerheiligen - Überschlagen

Auf der K5370 war am Montagmittag gegen 14.20 Uhr ein Ford-Fahrer talwärts in Richtung Lierbach unterwegs. Auf schneeglatter Fahrbahn streifte er in einer Rechtskurve einen entgegenkommenden Opel. Durch den Zusammenstoß wurde der Verursacher nach rechts abgewiesen und überschlug sich mit seinem Kuga. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Fahrzeuge mussten mit einem Gesamtschaden in Höhe von 18.000 Euro an den Abschlepphaken.

