POL-OG: Kappel-Grafenhausen - Zeugen zu Parkplatzrempler gesucht

Kappel-Grafenhausen (ots) - Zu einem Parkplatzrempler am Samstag gegen 13.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hauptstraße sucht die Polizei Zeugen. Ein noch unbekannter Fahrzeugführer hatte dort beim Rangieren einen Pkw Seat Leon angefahren und einen Schaden von zirka 600 Euro hinterlassen. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise an den Polizeiposten in Ettenheim, Telefon 07822/44695-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell