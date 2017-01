POL-OG: A5/Hohberg - Behinderungen nach Auffahrunfall

A5/Hohberg (ots) - Ein Auffahrunfall und verteilte Fahrzeugteile führten am Montag gegen 13.45 Uhr in Höhe Hohberg zu Behinderungen auf der Südfahrbahn der A 5, es bildete sich ein Rückstau bis zur Anschlussstelle Offenburg. Zur Kollision auf dem linken Fahrstreifen war es gekommen, weil ein Mazda-Lenker das verkehrsbedingte Abbremsen eines vorausfahrenden Opel-Fahrers zu spät bemerkte und auffuhr. Durch den Aufprall drehte sich der Mazda und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand. Personen wurden nicht verletzt. Die Beamten notierten einen Blechschaden von etwa 6.000 Euro, der Mazda musste per Abschlepphaken in die Werkstatt.

