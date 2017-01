POL-OG: A5/Offenburg- Ladung verloren

Offenburg (ots) - Der Fahrer eines Lastzuges war am Montagmorgen gegen 05.10 Uhr auf der Autobahn in Richtung Norden unterwegs. Beim Befahren der Ausfahrt an der Anschlussstelle Offenburg kippten von der Ladefläche mehrere Kisten mit Getränkeflaschen auf die Fahrbahn. Die Flaschen zersprangen und verteilten sich auf einer Fläche von rund 200 Meter. Der Bereich wurde entsprechend abgesichert und gesperrt. Vermutlich hatte der Fahrer eine Seitenklappe am Fahrzeug nicht richtig geschlossen oder gesichert. Die Kisten wurden wieder auf den Lastzug verladen und die Fahrbahn gereinigt. Die Maßnahmen waren gegen 09.20 Uhr beendet.

/ke

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell