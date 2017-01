POL-OG: Meldungen aus den Bereichen Kehl/Achern/Renchtal

Offenburg (ots) - Kehl - Junge belästigt

An der Ecke Hauptstraße/Blumenstraße im Bereich eines Reformhauses wurde am Sonntag gegen 13.10 Uhr ein 12 Jahre alter Junge sexuell belästigt. Ein Tatverdacht richtet sich gegen einen als Frau bekleideten Mann. Dieser war etwa 30 bis 35 Jahre alt, zirka 185 cm groß, schlanke Statur, trug schwarze Lederjacke, schwarze Strumpfhose, schwarze Lederstiefel sowie eine lilafarbene Perücke mit schulterlangen Haaren und führte eine kleine rote Handtasche mit sich. Als der Täter bemerkte, dass der Junge telefonierte entfernte er sich zu Fuß über die Blumenstraße in Richtung Zentrum am Markt. Eine Fahndung der Polizei blieb leider ohne Ergebnis. Hinweise nimmt die Kripo unter Telefon 0781/21-2820 entgegen.

Kehl - Abfalleimer in Brand

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatten am Sonntag gegen 17.30 Uhr Anwohner den Brand eines Abfalleimers in der Albert-Schweitzer-Straße bereits gelöscht. Hinweise auf die Ursache oder einen Verursacher konnten nicht erlangt werden. Der Schaden wird auf rund 100 Euro geschätzt.

Achern - Vorfahrt missachtet

Weil eine 22-jährige Autofahrerin am Sonntag gegen 15.30 Uhr bei der Fahrt in der Bernhard-Früh-Straße die Vorfahrt eines von rechts kommenden bevorrechtigten Mercedes missachtete, kam es zur Kollision der beiden Pkw mit einem Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Gegen die Verursacherin wurde Anzeige erstattet.

Oberkirch - Sachbeschädigung in Kapelle

Im Laufe des Sonntag wurde zwischen Mitternacht und 15.00 Uhr der Innenraum der Rohrbachkapelle durch das Entzünden oder Abbrennen von Feuerwerkskörpern mutwillig beschädigt. Zu den möglichen Verursachern liegen keine Erkenntnisse vor. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise an die Rufnummer 07841/7066-0.

A5/Appenweier - Drogendelikte

An der Tank- und Rastanlage Renchtal wurde am Sonntagabend gegen 22.10 Uhr von der Autobahnpolizei ein Pkw Mini mit italienischer Zulassung und die beiden Insassen überprüft. Dabei wurde per Test beim 27-jährigen Fahrer ein akuter Drogeneinfluss festgestellt. Im Fahrzeug konnten zudem geringe Mengen Haschisch und Marihuana aufgefunden und beschlagnahmt werden, was dem Fahrer und dessen 18-jährigem Beifahrer gehörte. Es wurden die notwendigen Maßnahmen veranlasst und Anzeigen erstattet.

/ke

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell