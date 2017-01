POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Offenburg und Kinzigtal

Offenburg (ots) - Offenburg - Silvesterkracher löst Feuerwehreinsatz aus

Glücklicherweise ohne größeren Schaden endete das Abfeuern eines Silvesterkrachers am Sonntagabend im Vogelbeerweg. Dort war am Neujahrsabend gegen 22 Uhr ein gelber Sack in Brand geraten. Noch vor Eintreffen der verständigten Wehrleute konnte das Feuer durch Anwohner gelöscht werden.

Offenburg - Ungebetene Gäste

Eine böse Überraschung am ersten Tag des neuen Jahres erlebte ein Anwohner in der Güterstraße als er am Sonntagmorgen kurz nach 6 Uhr feststellen musste, dass in der Silvesternacht in seine Wohnung eingebrochen worden war. Von den Unbekannten fehlt bisher jede Spur. Nachdem die Glasscheibe der Balkontür eingeworfen worden war, gelangten die Einbrecher in die Wohnung und entwendeten dort Bargeld. Die Beamten des Reviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

Offenburg - Mit über zwei Promille unterwegs

Deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte am Sonntagabend ein Mercedes-Fahrer, als er sich hinters Steuer seines Fahrzeuges setzte. Bei der Kontrolle in der Industriestraße ergab ein Alkoholtest einen Wert von mehr als 2,8 Promille. Im Anschluss daran musste der 44-Jährige eine Blutprobe abgeben. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr folgt.

Neuried, Ichenheim - Einbruch

Die Abwesenheit der Hausbewohner machten sich in der Silvesternacht Unbekannte `Im Seelengassenfeld´ zu eigen und brachen in ein Einfamilienhaus ein. Zuvor hatten sie die Terrassentür aufgehebelt und waren so in das Anwesen gelangt. Im Haus wurden sämtliche Räumlichkeiten und Mobiliar durchsucht. Die Beamten des Reviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

Offenburg - Feuerwerk gezündet

Eine Anzeige wegen Gefährlicher Körperverletzung zog das Verhalten eines 18-Jährigen am Neujahrstag nach sich. Der junge Mann hatte im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofs gegen 14 Uhr Pyrotechnik entzündet und hierbei zwei Passanten in unmittelbarer Nähe verletzt. Bewusst hatte er im Anschluss daran einen angezündeten Feuerwerkskörper in einen Linienbus geworfen. Hier wurde der anwesende Fahrer glücklicherweise nicht verletzt. Der 18-Jährige konnte von Beamten des Reviers Offenburg in unmittelbarer Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß entlassen.

