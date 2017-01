POL-OG: Meldungen aus den Bereichen Rastatt/Murgtal

Offenburg (ots) - Durmersheim - Brand gemeldet

Am Sonntagabend gegen 20.10 Uhr wurde ein Containerbrand auf dem Areal eines Discounters in der Straße "Auf dem Heilberg" gemeldet. Vor Ort wurde ein qualmender Müllcontainer festgestellt, welcher von den verständigten Wehrkräften abgelöscht wurde. Nach Sachlage hatten dort Jugendliche Feuerwerkskörper gezündet und dabei Müll in Brand gesetzt. Diese hatten auch schon versucht mit einer Gießkanne zu löschen. Ein Schaden entstand vermutlich nicht.

Iffezheim - Positiver Test

Nachdem eine Polizeistreife in der Nacht zum Montag gegen 23.30 Uhr bei der B 500 einen Pkw BMW gestoppt und dessen 23-jährigen Fahrer kontrollierte, führten die Beamten aufgrund festgestellter Anzeichen einen Drogentest beim Fahrer durch. Dieser bestätigte mit einem positiven Ergebnis den Verdacht. Die Weiterfahrt wurde nun untersagt, die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Eine Anzeige folgt.

Bietigheim - Fahrer unter Drogeneinfluss

Bei der Kontrolle eines 25-jährigen BMW-Fahrers in der Nacht zum Montag gegen 02.10 Uhr in der Badenstraße Ecke Kronenstraße, stellten die Beamten Anzeichen für eine akute Drogenbeeinflussung beim Fahrer fest. Ein Test wurde vom Autofahrer abgelehnt, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Eine Anzeige wurde erstattet.

Muggensturm - Vorfahrt missachtet

Von der Karlsruher Straße kommend querte am Sonntag gegen 12.30 Uhr eine 38-jährige Peugeot-Fahrerin unter Missachtung der Vorfahrt die Kirchstraße und prallte dort mit einem bevorrechtigten Pkw einer 46-jährigen Autofahrerin zusammen. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

/ke

