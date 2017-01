POL-OG: Lahr - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Meldungen aus dem Bereich Lahr (ots) - Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr am 31.12.2016, zwischen 10.30 und 11.00 Uhr gegen einen in der Flugplatzstraße geparkten Pkw und entfernte sich, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro zu kümmern. Der Verursacher verlor beim Zusammenprall den rechten Außenspiegel. Gesucht wird ein blauer VW. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Lahr, Tel. 07821/277-0 zu melden.

Mahlberg - Auffahrunfall auf der BAB

Zwischen Ettenheim und Lahr fuhr am Neujahrstag um 06.35 Uhr ein Pkw mit hoher Geschwindigkeit auf einen Lkw auf. Der Pkw drehte sich um kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der Fahrer wurde schwerverletzt in eine Klinik gebracht. Derzeit ist der rechte Fahrstreifen wegen der Bergung der Fahrzeuge noch gesperrt. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch unbekannt, ebenso die Unfallursache.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell