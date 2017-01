POL-OG: Jahreswechsel

Offenburg (ots) - In der Nacht zu Neujahr standen beim Polizeipräsdium Offenburg mehr als 200 Einsätze zu Buche. In den allermeisten Fällen musste die Polizei zu Ordnungsstörungen und Körperverletzungsdelikten ausrücken; Alkohol war dabei oftmals im Spiel. Mehrere Personen wurden bei körperlichen Auseinandersetzungen leicht verletzt. Schwere Verkehrsunfälle haben sich in der Silvesternacht glücklicherweise nicht ereignet.

