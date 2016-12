POL-OG: Zu tief ins Glas geschaut

Gaggenau (ots) - Mit über zwei Promille kam am Samstagabend die Fahrerin eines Citroen in der Hans-Thoma-Straße in Gaggenau in den Gegenverkehr und prallte frontal mit einem VW Polo zusammen. Dessen Fahrer und Mitfahrer wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Das Neue Jahr wird die Unfallverursacherin wohl ohne Führerschein beginnen.

