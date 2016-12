POL-OG: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Kinzigtal (ots) - Ein weißer Suzuki wurde in der Zeit vom 30.12.2016, 14.00 Uhr und 31.12.2016, 07.55 Uhr von einem unbekannten Fahrzeugführer angefahren. Der Suzuki war im genannten Zeitraum in Wolfach-Kirnbach, Oberwolfach und Hausach abgestellt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben werden gebeten sich mit dem Polizeirevier in Haslach, Tel. 07832-975920 in Verbindung zu setzen.

/Stgl

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell