POL-OG: Offenburg/Rastatt/Baden-Baden - Silvester steht vor der Tür

Offenburg (ots) - Offenburg/Rastatt/Baden-Baden - Silvester steht vor der Tür

Die Silvesternacht ist jedes Jahr nicht nur für die Polizei eine große Herausforderung, auch die Feuerwehren und Rettungsdienste sind in dauerndem Einsatz. Gerade weil aber die Silvesternacht ein jährlich wiederkehrendes Ereignis ist, wissen die Polizei und allen voran die Beamten der Streifendienste, was auf sie zukommt und wo die möglichen örtlichen Schwerpunkte und Besonderheiten liegen. Um das Einsatzgeschehen in der Silvesternacht bewältigen zu können, passen die Polizeireviere im Bereich des Polizeipräsidiums Offenburg sowie die Einsatz- und Notrufzentrale ihre Dienststärken dementsprechend an. Im Vorjahr kam es im Bereich des Präsidiums Offenburg zu keinerlei herausragenden Ereignissen, dennoch sind die Beamten in der Silvesternacht aufmerksam und wachsam. Etwaigen Straftaten, Belästigungen oder Übergriffen wird polizeilich entschieden begegnet.

/nj

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell