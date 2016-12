POL-OG: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden und des Polizeipräsidiums Offenburg Rastatt - Jugendlicher nach Messerstich in Untersuchungshaft

Offenburg (ots) - Die Ermittlungen der Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt im Umfeld der an der Auseinandersetzung beteiligten Personen, mit denen auch die Hintergründe, die zu dem Messerstich geführt hatten, aufgehellt werden sollen, gestalteten sich bislang durch eine sehr zurückhaltende Aussagebereitschaft der Befragten als sehr diffizil. Allerdings zeichneten Überwachungskameras im Bereich der Schlossgalerie den Tathergang detailliert auf, das Bildmaterial wurde mittlerweile vollständig ausgewertet. Insbesondere die Art und Weise der Tatausführung des Messerstichs ließ die Staatsanwaltschaft Baden-Baden Haftbefehl beim Amtsgericht Rastatt wegen versuchten Totschlags in zwei Fällen, gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Diebstahls mit Waffen gegen den 15-jährigen syrischen Asylantragsteller beantragen, dem gab das Gericht statt. Am heutigen Freitag wurde der Jugendliche verhaftet und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

POL-OG: Rastatt - Auseinandersetzung in der Innenstadt - UPDATE 24.12.16 -

Rastatt - Nach der Auseinandersetzung in der Rastatter Innenstadt befinden sich alle Beteiligten wieder auf freiem Fuß. Nach jetzigem Kenntnistand der Polizei traf ein 15-jähriger Jugendlicher im Gebäude der Schlossgalerie auf drei junge Männer im Alter von 18 bis 24 Jahren, mit denen es bereits in der Halloween Nacht zu Streitigkeiten gekommen war. Es kam erneut zum Streit und tätlichen Angriffen. Von einem Security-Mitarbeiter wurde den Kontrahenten ein Hausverbot erteilt. Während nun die Dreiergruppe vor dem Gebäude - angeblich mit Steinen und Flaschen ausgerüstet - auf den Jugendlichen wartete, hatte dieser in einem Geschäft ein Küchenmesser gestohlen. Als es nun zur erneuten Konfrontation vor dem Gebäude kam, ging der Jugendliche mit dem Messer auf die Gruppe los und fügte dabei einem 22-Jährigen eine Stichverletzung zu. Dieser konnte inzwischen wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Die beiden anderen ergriffen die Flucht, wurden vom Jugendlichen verfolgt wobei eine Eingangstür eines nahe gelegenen Geschäftes zu Bruch ging und die Einrichtung beschädigt wurde. Von dort flüchtete der 15-Jährige zum Parkplatz bei der Pagodenburg, wo er von der eintreffenden Polizei unter Anwendung von unmittelbarem Zwang geschlossen und vorläufig festgenommen wurde. Ebenso wurden die beiden 18 und 24 Jahre alten Beteiligten zur Wache gebracht. Während der polizeilichen Einsatzmaßnahmen erschienen vor Ort mehrere Sympathisanten beider Lager, die den Einsatz der Polizei zu stören versuchten. In einem Fall musste die Polizei zur Abwehr Pfefferspray einsetzten. Zwei 15 und 21 Jahre alte Aggressoren waren dabei aufeinander losgegangen und wurden vorläufig festgenommen. Nach rund einer Stunde war es den rund 45 Polizisten und Kollegen der Bundespolizei gelungen die Lage vor Ort zu beruhigen und sich einen Überblick zu verschaffen. Nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen wurden die Beteiligen im Laufe des Abends wieder entlassen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Entsprechende Strafanzeigen werden nach deren Abschluss erstattet.

Rastatt - Auseinandersetzung in der Innenstadt - UPDATE 23.12.16 -

Von den starken Polizeikräften konnte die Lage vor Ort inzwischen beruhigt werden. Es wurden vier junge Männer vorläufig festgenommen. Deren einzelne Tatbeteiligung steht derzeit nicht fest. Von der Polizei konnte bei einem Beteiligten ein Messer aufgefunden und sichergestellt werden. Eine Person befindet sich mit einer Stichverletzung in einem Krankenhaus und wird dort behandelt. Bei der Auseinandersetzung kam es auch zu Sachbeschädigungen bei einem Geschäft der Schlossgalerie. Wie viel Personen insgesamt an dem Ereignis beteiligt oder davon betroffen waren, kann noch nicht abschließend bewertet werden. Den Ermittlern liegen inzwischen erste Erkenntnisse vor, dass es zwischen den Personen bereits in zurückliegender Zeit zu Streitereien und Auseinandersetzungen gekommen war.

Rastatt - Auseinandersetzung in der Innenstadt - 23.12.16

Am Freitag gegen 13.45 Uhr gingen beim Lagezentrum der Polizei mehrere Anrufe ein, dass es vor der Schlossgalerie zu einer Auseinandersetzung und Bedrohungen unter mehreren Personen gekommen sei, eine Person sei durch ein Messer verletzt worden. Von den nach und nach eintreffenden Polizeikräften konnten vier mutmaßliche Beteiligte vorläufig festgenommen werden. Eine Person wurde mit einer Stichverletzung in einem Rettungswagen behandelt. Zu den Hintergründen liegen noch keine detaillierten Erkenntnisse vor. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

