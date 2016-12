POL-OG: Lahr - Pizza sorgt für Feuerwehreinsatz

Lahr (ots) - Einen Einsatz gab es am Freitagmorgen gegen 6 Uhr für Feuerwehr und Polizei in Lahr. Die Brandmeldeanlage in einem Hochhaus in der Kruttenaustraße war aktiviert, weil in einer Wohnung starker Brandgeruch wahrgenommen wurde. Da ein 30 Jahre alter Wohnungsinhaber trotz mehrfachem Klingeln und Klopfen die Wohnungstür nicht öffnete, drangen Einsatzkräfte der alarmierten Feuerwehr gewaltsam ein. In der Küche wurde eine 'vergessene' Pizza im eingeschalteten Backofen aufgefunden, welche für die Rauchentwicklung gesorgt hatte. Der 30-jährige Wohnungsinhaber wurde schlafend vorgefunden. Vermutlich war er während der Backzeit seiner Pizza infolge Alkoholgenusses auf seinem Sofa eingeschlafen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde der Mann vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Nennenswerter Sachschaden entstand nicht, die verkohlten Reste der Pizza mussten entsorgt werden.

