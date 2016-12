POL-OG: Offenburg - Beim Fahrstreifenwechsel übersehen

Offenburg (ots) - Wegen eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Autos wechselte am Freitag um 11.20 Uhr ein 58-jähriger VW Golf-Lenker in der Hauptstraße vom rechten Fahrstreifen auf den linken über. Dabei übersah er jedoch einen hier fahrenden Kleinlastwagen, der von einem 24-Jährigen gesteuert wurde. Es kam zum Zusammenstoß, durch den 5.000 Euro Sachschaden verursacht wurden.

