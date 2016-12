POL-OG: Offenburg - Autoaufbruch

Offenburg (ots) - In der Nacht auf Freitag machte sich ein Unbekannter an einem in der Hauptstraße in einer Tiefgarage abgestellten Peugeot-Lieferwagen zu schaffen. Er brach die Heckscheibe auf und verschaffte sich Zugang zum Laderaum des Kleinlasters, wo er Werkzeugtaschen durchsuchte. Offenbar entsprach nichts den Erwartungen des Täters, denn gestohlen wurde nichts.

/wd

