POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Offenburg - Kinzigtal

Offenburg (ots) - Berghaupten - Radfahrer stößt mit Pkw zusammen

Ein Fahrradfahrer fuhr am Donnerstagabend gegen 18.40 Uhr auf die Bergwerkstraße ein, ohne auf einen dort fahrenden Pkw zu achten. Dabei kollidierte der jugendliche Radfahrer im Frontbereich mit dem Auto, stürzte auf die Straße und zog sich dabei Verletzungen zu, die im Ortenauklinikum versorgt wurden. Der Sachschaden am unbeleuchteten Fahrrad beläuft sich auf etwa 150 Euro, am Opel der Frau entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Schutterwald - Von der Fahrbahn abgekommen

Warum ein 20-Jähriger in den frühen Morgenstunden am Freitag auf der L98 auf Höhe Langhurst von der Straße abgekommen ist, ist noch unklar. Der BMW-Fahrer war laut Zeugenaussagen gegen 02.45 Uhr mit normaler Geschwindigkeit unterwegs und kam unvermittelt von der Fahrbahn ab. Verletzt wurde er durch den Unfall nicht, die Reparaturkosten für seinen Wagen belaufen sich auf etwa 5.000 Euro. Eine Abschleppfirma transportierte den BMW in eine Werkstatt.

Offenburg - Gestört und gepöbelt

Die Polizei wurde am Freitagmorgen gegen 1.00 Uhr zur Unterstützung wegen zwei uneinsichtigen und alkoholisierten Gästen in eine Bar in der Hauptstraße gebeten, die weitere Gäste anpöbelten. Die Wirtin hatte die beiden Männer bereits vor die Tür gesetzt und eine mögliche Rückkehr unterbunden, womit die Betrunkenen aber nicht einverstanden waren. Beim Eintreffen von mehreren Polizeistreifen vom Offenburger Revier waren die beiden Männer nicht mehr da, konnten aber am Bahnhof festgestellt und überprüft werden. Nach einem belehrenden Gespräch und einem Platzverweis gingen die Männer nach Hause.

Offenburg - Falsch eingeschätzt

Der plötzliche Fahrstreifenwechsel eines Autofahrers am Donnerstag um 11.30 Uhr führte auf der Wilhelmstraße zum Zusammenstoß mit einem Lastwagen. Der Autofahrer wollte noch vor dem nach links in Richtung Lindenplatz abbiegenden Lkw einscheren, schätzte aber den Abstand falsch ein. Der Skoda wurde von dem anfahrenden Lkw erfasst und einige Meter mitgeschoben. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, der Sachschaden wird an beiden Fahrzeugen auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

Ebersweier - Unfallflucht, Polizei sucht Zeugen

Ein bislang unbekannter Autofahrer kam am Donnerstag gegen 10.15 Uhr auf der vereisten K5324 unterhalb der Graf-Schenk-von-Stauffenberg-Brücke auf die Gegenfahrbahn. Eine ihm entgegenkommende Audi-Fahrerin musste deshalb nach rechts ausweichen, geriet auf den Grünstreifen und schleuderte nun selbst auf die Gegenfahrbahn. Um einem zweiten Entgegenkommenden, möglicherweise einem grauen VW Golf, auszuweichen, lenkte die junge Frau ihr Fahrzeug wieder nach rechts und kollidierte mit der rechten Schutzplanke. Der Unfallverursacher mit einem vermutlich schwarzen Wagen, der dem Audi auf der falschen Spur entgegen kam, entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nach dem Unfallverursacher in dem schwarzen Wagen und dem Zeugen aus dem grauen VW Golf, sowie nach weiteren Personen, die sachdienliche Hinweise geben können unter Telefon 0781/21-2200. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.

Offenburg - Jugendschutzkontrollen

Drei wegrennende Kinder und aufsteigender Qualm erweckte die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife am Donnerstag gegen 16 Uhr vor der Kirche in der Friedensstraße. Bei der Kontrolle gaben die Kinder an, Böller gezündet zu haben. Nach einem Gespräch mit den Kindern werden die Eltern unterrichtet und die ausgehändigten Böller zurückgegeben.

Zell am Harmersbach - Hilfloser Betrunkener mit fremdem Fahrrad

Die Meldung über einen auf der Fahrbahn liegenden Radfahrer am Donnerstag gegen 17.30 Uhr rief die Polizei aus Haslach auf den Plan. Beim Eintreffen der Beamten lag der stark alkoholisierte amtsbekannte Radfahrer bereits in einem Krankenwagen. Aufgrund der fehlenden akuten Verletzungen und der hohen Alkoholisierung von über zwei Promille, wurde der 21-Jährige auf eigenen Wunsch seinem Vater überstellt. Eine Überprüfung des mitgeführten Damenrades ergab außerdem, dass das Treckingrad bereits Ende Oktober am Bahnhof in Gengenbach entwendet worden war. Das Fahrrad wurde sichergestellt und die Anzeige wird der Staatsanwaltschaft vorgelegt.

Biberach - Bei glatter Fahrbahn überschlagen

Ein verletzter Autofahrer und Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles auf der K5333 zwischen Biberach und Fußbach am Donnerstagmittag kurz nach 14 Uhr. Ein Peugeot-Fahrer war von Fußbach in Richtung Biberach unterwegs, als in einer leichtgezogenen Linkskurve das Wetter von sonnig zu schattig und die Straßenverhältnisse von trocken zu spiegelglatt wechselten. Er kam trotz angepasster Geschwindigkeit auf der glatten Fahrbahn ins Rutschen und nach links von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich sein Fahrzeug und blieb auf der Fahrerseite liegen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

