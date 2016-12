POL-OG: Baden-Baden - Laterne stand im Weg

Baden-Baden (ots) - In der Lichtentaler Straße nahe Leopoldsplatz unterlief am Freitagmorgen kurz vor 8 Uhr einem 59 Jahre alten Lastwagenfahrer ein Malheur. Beim Rangieren fällte er mit seinem Getränke-Laster versehentlich eine Straßenlaterne, wodurch Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro verursacht wurde.

/wd

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell