POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Baden-Baden und Bühl

Offenburg (ots) - Bühl, A5 - Unter Drogen

Unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand in der Nacht auf Freitag ein Peugeot-Fahrer, als er auf der Nordfahrbahn unterwegs war. Bei einer Kontrolle an der Tank- und Rastanlage Bühl zeigt ein durchgeführter Drogentest ein positives Ergebnis. Den 25 Jahre alten französischen Staatsbürger erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Baden-Baden - Blechschaden

Einen Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro verursachte am Donnerstagabend gegen 20 Uhr eine Audi-Fahrerin in der Falkenstraße. Die Dame war von einem Grundstück kommend auf die Fahrbahn eingefahren, als sie mit einer vorbeifahrenden Polo-Fahrerin zusammenstieß. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Bühl - Handy verschwunden

Weil sie weder wussten wer zuletzt im Besitz des Mobiltelefons gewesen war, noch wo es nun sein könnte, gelangten am frühen Freitagmorgen zwei junge Männer in einer Flüchtlingsunterkunft in der Erlenstraße so heftig miteinander in Streit, dass die Beamten des Reviers Bühl vorbeikommen musste. Mit den Streithähnen wurde vereinbart, dass sie sich nochmals in aller Ruhe Gedanken machen sollten, sobald sie wieder nüchtern sind. Die beiden Kontrahenten standen sichtlich unter dem Einfluss von Alkohol.

Bühl - Ungebetene Gäste

Eine böse Überraschung erlebten Bewohner in der Fichtenstraße, als sie am Donnerstagabend nach Hause kamen. Unbekannte waren über das Küchenfenster eingestiegen und hatten neben Bargeld auch Schmuck entwendet. Die ungebetenen Gäste waren in der Zeit von 15 Uhr bis 21.45 Uhr im Anwesen. Wer Beobachtungen gemacht hat, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten, setzt sich mit den ermittelnden Beamten unter Telefon 07223-990970 in Verbindung.

/nj

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell