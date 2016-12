POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Rastatt und Murgtal

Offenburg (ots) - Gernsbach - Auffahrunfall

An der Tunnelausfahrt auf der B462 in Richtung Freudenstadt kam es am Donnerstag gegen 17.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger Renault-Fahrer gewährte einem Rettungswagen mit Sondersignalen die Durchfahrt. Ein hinter ihm lenkender 18 Jahre alter Seat-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Renault auf. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Rastatt - Kollision B462/ Untere Wiesen

An beiden Pkws entstand Totalschaden nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen gegen 11 Uhr an der Einmündung B462 / Untere Wiesen. Ein 71-jähriger Citroen-Fahrer stand bei 'Rot' an der Ampel in der Unteren Wiesen und wollte nach links auf die B462 abbiegen. Ein ebenfalls 71 Jahre alter Ford-Fahrer stand genauso bei 'Rot' an der Ampel und wollte von der B36 in Richtung Gaggenau fahren. Als seine Ampelanlage auf 'Grün' schaltete, fuhr der Ford-Fahrer los. Im gleichen Moment brauste der Citroen-Fahrer ebenfalls los, obwohl seine Ampel weiterhin 'Rot' anzeigte. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich. Bei dem Unfall wurden der Ford-Lenker und seine Beifahrerin leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbreit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird von den Beamten des Polizeireviers auf 15.000 Euro geschätzt. Aufgrund der ausgelaufenen Betriebsstoffe wurde die Straßenmeisterei Gernsbach verständigt. Durch den Unfall kam es zeitweise zu einem größeren Rückstau in diesem Bereich.

Rastatt - Berauschte Fahrzeugführer

Gleich drei Führerscheine 'kassierten' die Beamten des Polizeireviers Rastatt in der Nacht zum Freitag ein. Am späten Donnerstagabend gegen 22.15 Uhr wurde im Rheinauer Ring eine Fahrzeugkontrolle durchgeführt. Bei der Überprüfung konnte erkannt werden, dass ein 18-jähriger VW-Fahrer seinen Pkw unter Drogeneinfluss führte. Gegen 1 Uhr konnte dann in der Kaiserstraße bei einem 39-jährigen Mofafahrer deutlicher Atemalkoholgeruch und Hinweise auf den Konsum von Drogen festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als eine Promille. Von diesem Fahrzeugführer wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen. Um kurz vor halb drei Uhr wurde dann ein 23-jähriger Opel-Fahrer in der Sternenstraße angehalten. Bei ihm wurde bei der Kontrolle ein Atemalkoholwert von rund einem Promille festgestellt. Alle drei Fahrzeuglenker mussten den Nachhauseweg zu Fuß beschreiten.

Rastatt - Feuerwerksbatterie vor Polizeirevier gezündet

Eine vorgezogene Silvesternacht sollte offenbar den Beamten des Polizeireviers Rastatt ermöglicht werden. Unbekannte Personen stellten am Freitagmorgen um kurz vor 5 Uhr eine Feuerwerksbatterie vor den Eingang des Reviers und entzündete diese. Auch wenn es gewiss bessere Scherze gibt: Die Beamten nahmen es mit Humor, das Feuerwerk wurde allerdings nicht erwidert.

