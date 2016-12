POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Lahr

Offenburg (ots) - Lahr - Alkoholisiertes Ausparkmanöver schlägt fehl

Nachdem er seit dem frühen Donnerstagabend in einem Lokal in der Innenstadt gastiert hatte, wollte ein 41-Jähriger am Freitag um 3.20 Uhr mit seinem an der Einmündung Kreuz- / Schillerstraße geparkten Renault losfahren. Dabei streifte er zunächst rückwärts an einem geparkten Audi entlang, dann rammte er noch ein Taxi. Bei der anschließenden Unfallaufnahme bemerkten die Beamten des Polizeireviers schnell, dass der 41-Jährige zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein Alkoholtest belegte 1,5 Promille und zog eine Blutentnahme nach sich. An den Fahrzeugen wurde Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro verursacht.

Mahlberg - Enttäuschte Köchin rastet aus

Eine 60-Jährige bereitete am Donnerstagabend das gemeinsame Abendessen zu und deckte den Tisch. Doch dann wartete sie vergeblich auf die Heimkehr von Mann und Sohn zur vereinbarten Zeit. Ihren anwachsenden Unmut darüber unterstützte sie mit dem einen oder anderen Gläschen. Was die Frau nicht wusste: Die beiden Herren ließen es sich in einem Lokal gut gehen, konsumierten fröhlich Alkohol und vergaßen darüber die Uhrzeit. Bei der verspäteten Heimkehr kurz vor 21 Uhr 'platzte' der Köchin prompt der Kragen, das Besteck vom gedeckten Tisch fungierte nun als Wurfgeschosse. Die hinzugerufenen Beamten des Lahrer Polizeireviers hatten ihre liebe Mühe, die Wogen zu glätten. Schließlich wurde vereinbart, die Nacht in getrennten Betten zu verbringen.

Friesenheim - Rollerfahrer nach Vorfahrtverletzung verletzt

Beim Linksabbiegen von der Geroldsecker Straße in die bevorrechtigte Kronenstraße übersah am Donnerstagmorgen um 8 Uhr ein 61-jähriger Mercedes Benz-Fahrer einen in Richtung Oberschopfheim fahrenden 58-jährigen Motorroller-Fahrer. Dieser wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und vom Rettungsdienst in das Klinikum gebracht. Die verursachte Gesamtsachschadenshöhe beträgt 5.000 Euro.

Lahr - Zeuge beobachtet Verkehrsunfallflucht

In der Seminarstraße wollte am Donnerstag um 15.40 Uhr eine 70 Jahre alte Autofahrerin ihren Mercedes-Benz einparken. Dabei kam es zur Verwechslung von Gas- und Bremspedal, so dass der Benz ungewollt einen Satz nach vorne machte und gegen das Heck eines geparkten Opel krachte. Obwohl sie so Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro verursacht hatte, fuhr die Frau einfach davon. Ein Zeuge hatte das Geschehen beobachtet, merkte sich das Kennzeichen und verständigte die Polizei. Die Beamten fanden an der Unfallstelle diverse Fahrzeugteile des Mercedes, sammelten diese ein und fuhren zur Wohnanschrift der 70-Jährigen. Dort konnten sie die an ihrem geparkten Havaristen fehlenden Fahrzeugteile zurückgeben, ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

Lahr - Auffahrunfall

Als er am Donnerstag um 15.30 Uhr den Kreisverkehr Freiburger Straße in die Dinglinger Hauptstraße verlassen wollte, musste ein 29 Jahre alter VW-Fahrer vor dem Fußgängerüberweg wegen Passanten anhalten. Dies erkannte ein nachfolgender 32-jähriger Skoda-Lenker zu spät und fuhr auf. 4.000 Euro Sachschaden war die Folge.

/wd

