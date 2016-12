POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Kehl, Achern, Renchtal

Offenburg (ots) - Rheinau - Folgenschwere Alkoholfahrt

Ein 47 Jahre alter Opel-Lenker befuhr am Donnerstag um 18.15 Uhr die L 87 in Richtung Grenze. Dass sich vor Freistett ein Rückstau gebildet hatte, übersah der Fahrer und rammte mit seinem Opel das Heck eines stehenden Peugeot. Der wurde durch die Wucht des Aufpralls nach vorne katapultiert und rammte einen stehenden Toyota, ehe er nach links von der Fahrbahn abkam. Der Opel des Unfallverursachers landete rechts der Fahrbahn im Grünen. Ein im Peugeot mitfahrender elfjähriger Junge erlitt Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die drei Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden, die Gesamtsachschadenshöhe dürfte sich über 40.000 Euro belaufen. Warum das Reaktionsvermögen des 47-Jährigen derart beeinträchtigt war, zeigte ein Alkoholtest auf. Der Mann hatte sich mit 1,6 Promille intus hinter sein Lenkrad gesetzt. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lauf - Scheiben freigekratzt, aber angelaufen

Bevor sich eine 19-Jährige am Freitag um 00.30 Uhr im Steinmauerweg hinter das Lenkrad ihres VW Golf setzte, kratzte sie ordnungsgemäß die vereisten Scheiben frei. Dann fuhr sie los und wollte nach kurzer Fahrtstrecke rechts in die Westtangente abbiegen. Dabei liefen der jungen Frau die noch eiskalten Fahrzeugscheiben tückisch von innen an und nahmen ihr die Sicht, worauf sie einen geparkten Audi rammte. Sie blieb unverletzt, allerdings zog das Malheur eine Gesamtsachschadenshöhe von 5.000 Euro nach sich.

Achern - Falsch abgebogen und gerammt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen 23 Uhr an der Einmündung des Auffahrtastes vom Kreisverkehr B 3 zur L 87. Ein 20 Jahre alter Toyota-Fahrer bog hier verbotswidrig nach links in Richtung Kappelrodeck ab, wobei er das Heck eines gerade nach links zum Kreisverkehr abbiegenden VW rammte. Die gleichaltrigen Fahrer blieben unverletzt, 4.000 Euro Sachschaden war zu verzeichnen. Den Unfallverursacher erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Achern - Zusammenstoß nach Vorfahrtverletzung

Eine 60 Jahre alte Renault-Fahrerin war am Donnerstag um 20.10 Uhr auf der Friedrichstraße unterwegs und wollte die Kreuzung Ratskellerstraße geradeaus überqueren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer von rechts heranfahrenden 36-Jährigen und stieß mit deren BMW zusammen. Die Fahrerinnen blieben unverletzt. Der Renault musste mit rund 10.000 Euro Sachschaden abgeschleppt werden, die anstehenden Reparaturkosten des BMW dürften sich um 2.000 Euro belaufen.

Kehl, Marlen - Wildunfall

Ein BMW-Fahrer wollte am Freitagmorgen um 2.10 Uhr von Marlen auf der L 91 in Richtung Eckartsweier fahren. Am Ortsausgang erfasste er ein unvermittelt über die Fahrbahn laufendes Reh, das schwer verletzt im angrenzenden Feld zum Liegen kam. Es wurde von den verständigten Beamten des Polizeireviers Kehl mit einem Schuss aus der Dienstpistole erlöst. Am BMW verursachte der Zusammenstoß Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Kehl - Verantwortungslosigkeit erkannt

In einem Warenhaus in der Fußgängerzone erkannte am Donnerstag um 16 Uhr eine Verkäuferin, dass ein etwa 45 Jahre alter französischer Kunde offensichtlich für die ihn begleitenden vier Kinder Feuerwerkskörper zu kaufen beabsichtigte. Die verantwortungsbewusste Frau verweigerte daraufhin den Verkauf. Der Mann reagierte sehr heftig, schrie die Verkäuferin an und drohte ihr, ehe er das Geschäft mit Frau und Kindern verließ. Bei der anschließenden Nachschau konnten die Streifenbeamten des Polizeireviers den verantwortungslosen Familienvater leider nicht mehr antreffen, um mit ihm ein nachdrückliches Gespräch führen zu können.

/wd

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell