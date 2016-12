POL-OG: Gengenbach, Reichenbach - Wohnungseinbrecher aktiv, Polizei sucht Zeugen / UPDATE

Gengenbach (ots) - Mittlerweile bearbeiten die Beamten des Polizeipostens Gengenbach einen dritten Fall, der auf das Konto desselben Wohnungseinbrechers gehen dürfte. Am Donnerstagmorgen stellte die Bewohnerin eines Anwesens in der Steingasse fest, dass die Terrassentüre offen stand. Auch sie war zuvor aufgebohrt und von dem Unbekannten entriegelt worden. Nach bisherigen Feststellungen wurde in diesem Fall nichts entwendet.

/wd

Ursprungsmeldung vom 29.12.2016:

Gengenbach, Reichenbach - Wohnungseinbrecher aktiv, Polizei sucht Zeugen

Im Ortsteil Reichenbach machte sich in der Nacht auf Donnerstag ein Einbrecher zu schaffen. In der Straße 'Am Buchrain' bohrte er an einem Wohnhaus nahezu lautlos ein Küchenfenster auf, entriegelte es und stieg ein. Die schlafenden Bewohner bemerkten erst am frühen Morgen, dass der Unbekannte eine Geldbörse entwendet hatte. Anders erging es einer Nachbarin nur wenige Häuser weiter. Diese wachte kurz vor 4 Uhr in ihrem Wohnzimmer auf der Couch auf und stand einem fremden Mann gegenüber, der sofort wortlos durch die Terrassentür flüchtete. Diese hatte er zuvor ebenfalls aufgebohrt und entriegelt. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen blieben anschließend ohne Erfolg. Die Frau konnte den Einbrecher beschreiben. Er ist demnach zwischen 40 und 50 Jahren alt und etwa 180 Zentimeter groß. Er trug eine dunkle Hose, eine dunkle Jacke und eine ebenfalls dunkle Pudelmütze. Die Beamten des Polizeipostens Gengenbach bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07803-96620.

/wd

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell