POL-OG: Kehl - Bargeld erbeutet, Zeugen gesucht

Kehl (ots) - Am Donnerstag kurz nach 6 Uhr betrat ein Unbekannter eine Spielothek in der Graudenzer Straße. Er forderte eine Angestellte auf, ihm Zugang zu der Kasse zu verschaffen. Mit dem entnommenen Bargeld verließ er die Örtlichkeit kurze Zeit später in unbekannte Richtung. Der Mann war etwa 30 Jahre alt, 180 Zentimeter groß, hatte einen Dreitagebart und sprach kaum deutsch, sondern französisch. Der nordafrikanisch aussehende Verdächtige trug neben einer schwarzen Jacke und schwarzen Schuhen eine graue Hose und eine grau-beigefarbene Strickmütze. Zeugenhinweise zu dem Unbekannten und möglichen Fluchtfahrzeugen bitte an die Kriminalpolizei unter Telefon 0781/21-2820.

/ks

