POL-OG: Gaggenau - Langfinger ergattern Kupferrohr

Gaggenau (ots) - Ein etwa zwei Meter langes aus Kupfer hergestelltes Regenwasserfallrohr entwendeten unbekannte Diebe in der Nacht zum Donnerstag in der Amalienbergstraße. Die Täter betraten im Zeitraum von 22 Uhr bis 8 Uhr den Vorgarten und entwendeten das an der Hausecke angebrachte Rohr. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Gaggenau unter der Telefonnummer 07225/9887-0 zu melden.

/we

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell