POL-OG: Schutterwald - Angefahren und weggefahren - Polizei sucht Zeugen

Schutterwald (ots) - Ein bislang unbekannter Autofahrer bog am Donnerstagmorgen gegen 6.15 Uhr von der Straße 'Auf dem Grün' kommend nach rechts in den Friedhofweg ab. Aus bislang unbekannten Gründen fuhr der Mann ohne eingeschaltetes Abblendlicht und zudem in einem weiten Bogen, so dass er beim Abbiegen eine 20-jährige Fahrradfahrerin erfasste und zu Boden stieß. Der Autofahrer stoppte und schaute kurz durch die geöffnete Fahrertür nach der verletzten Frau, dann gab er Gas und fuhr in Richtung Bahnhofstraße davon. Der etwa 30 bis 35 Jahre alte Fahrer saß in einem dunkelblauen, älteren Pkw mit OG-Kennzeichen und lautem Auspuff. Die Ermittler des Verkehrskommissariats Offenburg suchen nun Zeugen und hoffen auf Hinweise unter der Telefonnummer 0781-214200.

/wd

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell