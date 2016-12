POL-OG: Haslach - Zeugen nach Autoaufbruch gesucht

Haslach i. K. (ots) - Er war zwar in der Dunkelheit unterwegs, hatte es aber dennoch auf eine Sonnenbrille abgesehen. Diese entdeckte der unbekannte Dieb am Donnerstagmorgen zwischen 2 Uhr und 7 Uhr in einem in der Breitestraße geparkten silbergrauen BMW. Er schlug an diesem die Seitenscheibe der Beifahrertür ein und griff zu. Wer entsprechende Beobachtungen gemacht hat wird gebeten, sich beim Polizeirevier Haslach unter der Telefonnummer 07832-975920 zu melden.

/wd

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell