POL-OG: Oberkirch - Zimmerbrand

Oberkirch (ots) - Am frühen Mittwochabend, gegen 17:30 Uhr, wurden bei einem Küchenbrand in der Oberen Grendelstraße zwei 18 und 23 Jahre alte Männer mittelschwer verletzt. Aus bislang unbekanntem Grund brach in der Küche ein Feuer aus. Die beiden Männer mussten stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Bei dem Brand, der schnell durch die Feuerwehr Oberkirch gelöscht werden konnte, entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

/mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell