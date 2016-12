POL-OG: Offenburg, Elgersweier - Zu früh losgefahren

Offenburg (ots) - Am Mittwoch um 12.45 Uhr wollte ein 76 Jahre alter Audi-Fahrer von der Kinzigtalstraße kommend auf die B 33 in Richtung Kinzigtal einfahren. Im Baustellenbereich hielt der Senior zunächst an und wartete, dann fuhr er los. Allerdings etwas zu früh, so dass er mit seinem Audi einen auf der Bundesstraße durchfahrenden Volvo im hinteren Seitenbereich rammte und Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro verursachte. Verletzt wurde durch das Missgeschick niemand.

/wd

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell