POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Rastatt und Murgtal

Offenburg (ots) - Rastatt - Polizei sucht Unfallflüchtigen

Am Montag kam eine 51-jährige Frau zum Polizeirevier nach Rastatt und meldete eine Verkehrsunfallflucht von vergangener Woche. Die Frau war am Donnerstag gegen 17.15 Uhr mit ihrem Fahrrad in der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Münchfeldstraße unterwegs. An der Einmündung zur Wichernstraße stand ein Fahrzeug und vermittelte der Radfahrerin den Eindruck ihr das Passieren der Wichernstraße zu ermöglichen. Als die Frau die Einmündung nach eigenen Angaben fast komplett überquert hatte, wurde ihr Fahrrad im hinteren Bereich von dem Auto erfasst. Die Frau stürzte zu Boden und der unbekannte Fahrzeuglenker entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle. Mehrere nicht bekannte Ersthelfer kümmerten sich um die Frau, die zunächst keine ärztliche Hilfe benötigte und zu Fuß nach Hause ging. Aufgrund der Schmerzen suchte sie später doch einen Arzt auf, der leichtere Verletzungen feststellte. Die Polizei in Rastatt sucht jetzt nach Zeugen, die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können und nach den Ersthelfern, die der Frau am vergangenen Donnerstag geholfen haben. Telefon: 07222/761-0.

Rastatt, A5 - Unfall mit Folgen

Vier beteiligte Fahrzeuge, zwei verletzte Personen und mehrere tausend Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend gegen 18 Uhr auf der Autobahn A5, Höhe Rastatt. Der Fahrer eines Audi war auf der linken Spur der Autobahn in Richtung Norden unterwegs, als ein unbekannter BMW-Fahrer unvermittelt vor ihm von der mittleren auf die linke Fahrspur wechselte. Der Audi-Fahrer bremste sein Fahrzeug stark ab und wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Auf dem mittleren Fahrstreifen prallte der Audi gegen einen Mitsubishi. Der 49-Jährige Mitsubishi-Fahrer kam durch den Aufprall zunächst ins Schleudern, prallte gegen die linke Betongleitwand und stieß mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Lastwagen zusammen. Der Mitsubishi kam nach der Kollision an der rechten Schutzplanke zum Stillstand. Das mitfahrende 8-jährige Kind aus dem Audi wurde mit leichten Verletzungen, der Mitsubishi-Fahrer mit schweren Verletzungen in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert. Die Verkehrspolizei sucht nach dem unbekannten BMW-Fahrer und weiteren Zeugen, die sich bitte mit der Polizei unter Telefon 07223/808470 in Verbindung setzen. Auf der A 5 kam es bis 19.30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen, da der rechte Fahrstreifen zur Unfallaufnahme gesperrt war.

Rastatt - Mit Drogen am Steuer

Mit dem Verdacht unter Drogeneinfluss zu stehen, wurde einer 32-Jährigen am Dienstagabend gegen 21 Uhr die Weiterfahrt mit ihrem Pkw untersagt. Die Autofahrerin wurde in der Karlstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle zeigte nicht nur die Autofahrerin körperliche Reaktionen, die auf eine Drogenbeeinflussung hindeuteten, auch bei der Überprüfung des Beifahrer bestand der Verdacht auf Drogenkonsum. Bei der Durchsuchung konnten bei dem 25-jährigen Beifahrer einige Gramm Rauschgift aufgefunden werden. Im Krankenhaus Rastatt wurde bei der 32-jährigen Autofahrerin eine Blutprobe durchgeführt. Eine Meldung an die Führerscheinstelle und zwei Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Baden-Baden erfolgen nach Abschluss der Ermittlungen.

Rastatt, A5 - Auffahrunfall

Knapp 5000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls auf der A5 in Fahrtrichtung Basel. Eine 20-jährige Autofahrerin fuhr am Dienstag gegen 15.40 Uhr infolge Unachtsamkeit auf einen vor ihr verkehrsbedingt abbremsenden Mercedes auf.

Rastatt - Auto beschädigt

In der Nacht zum Mittwoch wurden an einem geparkten VW in der Murgstraße alle vier Reifen zerstochen und oberhalb des Griffes ein Loch in die Tür gebohrt. Hinweise auf einen Tatverdächtigen gibt es derzeit noch nicht. Zeugen, die in der Nacht zum Mittwoch gegen 1 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Rastatt unter Telefon 07222/761-0 in Verbindung zu setzen.

Rastatt - 3000 Euro Sachschaden

An der Kreuzung Rauentaler Straße/Untere Wiesen kam es am Dienstag kurz vor 18 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Mann dachte fälschlicherweise, dass das 'Grün' seiner Ampel auch für das Fahrzeug vor ihm gelten würde und fuhr auf den noch rechtmäßig wartenden Pkw auf. Der Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Gaggenau - In Streit geraten

Der zunächst verbale Streit zwischen mehreren Jugendlichen und einem 52-Jährigen endete am Dienstagabend gegen 20.10 Uhr 'Am Bahnhofsvorplatz' mit einem beschädigten 'Hoverboard'. Im Verlauf des Streitgesprächs nahm der Mann das neuwertige Board eines der Jugendlichen und warf es absichtlich auf den Boden, so dass Schaden in Höhe von etwa 270 Euro entstand. Der Mann muss jetzt mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen.

/ks

