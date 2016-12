POL-OG: Offenburg - Richtig reagiert

Offenburg (ots) - Glimpflich endete das Missgeschick einer Seniorin am Dienstag in der Straßburger Straße. Die betagte Dame hatte nach der Zubereitung eines Essens offenbar versäumt, die Herdplatte auszuschalten. Beim anschließenden Abwasch legte sie ein Geschirrtuch auf den Herd. Als dieses zu Verkohlen begann, nahm der Rauchwarnmelder in der Küche seinen Betrieb auf und alarmierte damit eine Nachbarin, die sofort bei der Seniorin klingelte. Nach dem Öffnen der Tür erkannte die Nachbarin sofort das Malheur, warf das brennende Stofftuch aus dem Fenster und verständigte um 17.30 Uhr die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte brauchten dank des raschen Eingreifens nicht mehr tätig werden. Zu nennenswertem Schaden kam es nicht.

/wd

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell