POL-OG: Bühl - Dreisten Ladendieb ertappt

Bühl (ots) - Ausgesprochen dreist ging am Dienstagabend ein Ladendieb in einem Einkaufsmarkt in der Bühlertalstraße vor, das Unterfangen missglückte ihm jedoch. Der 46-Jährige schob gegen 18.45 Uhr seinen Einkaufswagen durch die Warenregale, wobei er diesen stetig mit hochwertigen Angeboten befüllte. Als nichts mehr hineinpasste, öffnete er verbotswidrig eine Notausgangstür. Er wurde unmittelbar darauf vom Personal dabei ertappt, wie er den vollen Einkaufswagen gerade ins Freie schieben wollte. Im Büro der Marktleitung kam dann noch mehr zum Vorschein: Der Mann hatte noch dutzende weitere Artikel in seiner Oberbekleidung versteckt. Die Beamten des verständigten Polizeireviers notierten einen Gesamtwarenwert von rund 1.000 Euro. Den bereits polizeibekannten 46-Jährigen erwartet nun ein weiteres Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell