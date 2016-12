POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Offenburg - Kinzigtal

Offenburg (ots) - Offenburg - Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Ein 27 Jahre alter VW Passat-Fahrer war am Mittwoch kurz vor 1 Uhr auf der Hauptstraße unterwegs und wechselte auf Höhe der Einmündung Freiburger Straße vom rechten auf den linken Fahrstreifen über. Dabei übersah er den hier fahrenden VW Golf eines 19 Jahre alten Fahrers und stieß mit ihm zusammen. Für den anstehenden Werkstattaufenthalt der Markengefährten sind nun insgesamt 5.000 Euro zu veranschlagen.

Offenburg - Endstation Ausnüchterungszelle

Aus nichtigem Anlass brach am Dienstag um 17.45 Uhr in der Okenstraße ein 46-Jähriger mit einem 51 Jahre alten Nachbarn einen Streit vom Zaun. Der mündete rasch in einem Handgemenge, schließlich soll der 46-Jährige seinen Kontrahenten mit einer Schusswaffe bedroht haben, worauf dieser die Polizei alarmierte. Die Beamten rückten mit mehreren Streifenwagen und in Schutzausrüstung an. Der 46-Jährige wurde vorläufig festgenommen, die anschließende Durchsuchung führte unterdessen nicht zum Auffinden einer Schusswaffe. Ein Alkoholtest attestierte knapp zwei Promille und brachte den Aggressor in die Ausnüchterungszelle des Polizeireviers. Die Ermittlungen dauern an.

Wolfach - Häusliche Gewalt

Nach einem Beziehungsstreit, der in Tätlichkeiten seitens ihres Lebenspartners gipfelte, wandte sich am Mittwoch um 1.10 Uhr eine Frau hilfesuchend an die Polizei. Die Beamten trafen anschließend auf einen deutlich alkoholisierten Mann - offenbar ohne jede Einsicht. Da er dem ausgesprochenen Platzverweis aus der Wohnung nicht folgen wollte, mussten ihn die Polizisten in Gewahrsam nehmen und zum Haslacher Polizeirevier bringen. Dort wurde er später in die Obhut eines Angehörigen übergeben. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

/wd

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell