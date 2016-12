POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Lahr

Offenburg (ots) - Mahlberg, A5 - Aufgefahren

Bei einem Unfall auf der Südfahrbahn wurden am Dienstagmorgen zwei Personen leicht verletzt. Nachdem ein Mitsubishi-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhr ihm ein Audi-Fahrer auf. Hierbei wurden die beiden Insassen des Mitsubishi leicht verletzt. In der Folge fuhr ein Skoda-Fahrer auf die bereits verunfallten Fahrzeuge auf. Die drei Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten mit einem Gesamtschaden in Höhe von zirka 14.500 Euro in die Werkstatt gebracht werden.

Schuttertal, Dörlinbach - Beleidigt

Anlässlich einer Streitigkeit wurden die Beamten des Reviers Lahr von einem 34-Jährigen beleidigt. Zuvor war er mit seiner Ehefrau in Streit geraten. Dieser sollte von den Beamten geschlichtet werden. Wenig erfreut darüber, äußerte der Mann seinen Unmut und wird nun in den nächsten Tagen Post von der Staatsanwaltschaft erhalten.

/nj

