POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Baden-Baden, Bühl

Offenburg (ots) - Baden-Baden, A 5 - Bewaffneter Autofahrer

Für Aufregung in der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Offenburg sorgte am Dienstag um 14.40 Uhr der Notruf eines Autofahrers von der Autobahn aus. Der Mann - selbst Sportschütze und Waffenkenner - hatte soeben einen VW Polo überholt und dabei gesehen, wie dessen Fahrer mit einer großkalibrigen Pistole eines namhaften italienischen Waffenherstellers hantierte. Mehrere Streifen nahmen umgehend die Fahndung nach dem Kleinwagen auf, auch die Wohnungsanschrift des Fahrzeughalters wurde anhand des übermittelten Autokennzeichens aufgesucht. Als der VW dort eintraf, fanden die Beamten nicht nur die Pistole, sondern auch Handschellen und Funkgerät im Fußraum des Autos vor. Die hatte der 42-Jährige in einem Spielwarengeschäft gekauft und seinen beiden auf der Rückbank sitzenden Söhnen als 'Polizeiausrüstung' zum Geschenk gemacht.

Baden-Baden - Unfallflucht

Ein Lastwagenfahrer versuchte am Dienstag gegen 20 Uhr sein Gefährt in der Stephanienstraße rückwärts einzuparken. Das Unterfangen misslang dem Fahrer, er rammte dabei einen geparkten Volvo. Obwohl an diesem Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro verursacht wurde, fuhr der Unfallverursacher einfach davon. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden sind nun zuversichtlich den Fahrer ermitteln zu können, da ein aufmerksamer Autofahrer den Unfall beobachtet und sich das Kennzeichen des Lasters gemerkt hatte.

Baden-Baden - Übersehen

In der Lange Straße wollte am Dienstag um 12.50 Uhr eine stadtauswärts fahrende 20-Jährige mit ihrem Fiat von der linken auf die rechte Fahrspur überwechseln. Dabei rammte sie den BMW eines 24-jährigen Fahrers, den sie auf dem rechten Fahrstreifen übersehen hatte. Verletzt wurde niemand, beide Havaristen mussten mit einer Gesamtsachschadenhöhe von 7.500 Euro abgeschleppt werden.

Bühl - Überfahren

Von Altschweier kommend befuhr am Dienstag gegen 23 Uhr eine 27-jährige VW-Lenkerin die L 83 in Richtung Autobahn. Kurz nach der Brücke über den Affentaler Weg erfasste die Fahrerin einen über die Straße eilenden Fuchs, der durch den Zusammenstoß getötet wurde. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell