POL-OG: Offenburg, Windschläg - Rechts-vor-Links missachtet

Offenburg (ots) - In der Zone-30 von der Freiherr-von-Neveu-Straße heranfahrend missachtete am Dienstag um 13.15 Uhr ein 24 Jahre alter Audi A3-Lenker an der Kreuzung Windschläger Straße die Vorfahrt eines von rechts kommenden 59-Jährigen und stieß mit dessen Audi Q5 zusammen. Während die Autofahrer unverletzt blieben, müssen für den anstehenden Werkstattaufenthalt der Markengefährten rund 12.000 Euro veranschlagt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell